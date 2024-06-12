Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde olan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede ise karpuz yüklü bir kamyonun yangını söndürüldü, ancak kamyonda büyük çapta hasar meydana geldi.

12.06.2024 09:31
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FM 0210 plakalı tır, Sağlık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Karpuz yüklü kamyon yangında hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde karpuz yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul yönünde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 46 LE 818 plakalı karpuz yüklü kamyonda, Çaydurt mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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