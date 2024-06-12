Anadolu Otoyolu\'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FM 0210 plakalı tır, Sağlık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Karpuz yüklü kamyon yangında hasar gördü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde karpuz yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul yönünde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 46 LE 818 plakalı karpuz yüklü kamyonda, Çaydurt mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonda büyük çapta hasar oluştu.
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