Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı, İstanbul İstikameti Kapandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı, İstanbul İstikameti Kapandı

Anadolu Otoyolu\'nda Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı, İstanbul İstikameti Kapandı

Düzce kesiminde meydana gelen kazada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden bir kamyon ile bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis, jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyol tamamen trafiğe kapatıldı ve Ankara yönünden gelen araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araçların otoyoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

19.02.2024 03:45
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı, İstanbul İstikameti Kapandı - Son Dakika

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