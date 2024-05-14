Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipte 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipte 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nda tıra çarpan cipte 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, S.D. idaresindeki bir cip, A.G. yönetimindeki bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip devrildi ve içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

14.05.2024 19:39
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları Yongalık mevkisinde, S.D. idaresindeki 09 ST 902 plakalı cip, A.G. yönetimindeki 45 AOZ 502 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip yolun sol şeridine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü ile D.D. ve C.N. sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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