Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında yaya hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu\'nda trafik kazasında yaya hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya hayatını kaybetti. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda, H.İ.K'nin bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

04.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışan H.İ.K'nin (34), bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

H.İ.K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anadolu Otoyolu, İzzet Baysal, Jandarma, trafik, Bolu, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:19 Ölüm virajında bir kaza daha Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti Ölüm virajında bir kaza daha! Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:42 Kars’ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: ’Ne Olur Evladımı Bulun’ Kars'ta Kaçırılan Kızını Arayan Baba: 'Ne Olur Evladımı Bulun'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 14:03:42. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement