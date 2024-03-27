Anadolu Otoyolu\'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1\'i Ağır 9 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüsü kaldırma işlemlerinin sürdüğü otoyolun Ankara- İstanbul istikametindeki ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Ardahan-Göle karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir minibüste yapılan aramada 27,4 gram metamfetamin, 0,85 gram reçine esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında iki şahsın bir motosikleti çaldığını fark etti. Şahısların çelişkili ifadeleri üzerine motosikletin sahibi arandı ve çalındığını beyan etti. Şahıslar gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.
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