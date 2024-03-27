Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1'i Ağır 9 Yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1'i Ağır 9 Yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1\'i Ağır 9 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, refüje çarparak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün kaldırılma işlemleri devam ederken, Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

27.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsü kaldırma işlemlerinin sürdüğü otoyolun Ankara- İstanbul istikametindeki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1'i Ağır 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1'i Ağır 9 Yaralı - Son Dakika
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