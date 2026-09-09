Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönü 25 Eylül'de trafiğe açılacak - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönü 25 Eylül'de trafiğe açılacak

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışmalarının 25 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. İzmit Doğu ile Dilovası kavşakları arasında otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos'tan bu yana trafiğe kapalı; çalışmalar 24 saat esasına göre kesintisiz sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 25 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.

Kesintisiz çalışma yöntemiyle günlük üretim miktarının artırılması, ekipman ve iş gücünün daha verimli kullanılması, asfalt imalat süreçlerinin teknik açıdan daha kontrollü yürütülmesi ve nihai imalat sürelerinin kısaltılması açısından önemli avantajlar sağlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kurban Bayramı ve LGS, YKS sınav tarihleri de dikkate alınarak, mevsim şartları açısından yıl içerisinde çalışmaya uygun olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çalışma planlanmıştır. Güzergahta yürütülen üstyapı onarım çalışmalarıyla köprü ve viyadüklerde betonarme elemanların ve genleşme derzlerinin onarımları ile otokorkuluk tamiratları ve yol çizgilerinin yenilenmesi işleri de yürütülmektedir. Otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak çalışma başlatılmış olup, 25 Eylül'de imalatların tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönü 25 Eylül'de trafiğe açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul yönü 25 Eylül'de trafiğe açılacak - Son Dakika
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