Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programları - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programları

25.06.2026 12:06
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Anadolu Üniversitesi, beceri temelli öğrenimi güçlendiren Mikro Yeterlilik Programları'nı başlatıyor.

Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yükseköğretimde yetkinlik odaklı dönüşüm vizyonu doğrultusunda Mikro Yeterlilik Programları'nı hayata geçiriyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin iş dünyasında ihtiyaç duyulan güncel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayacak yeni uygulamayla, yükseköğretimde esnek ve beceri temelli öğrenme anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Anadolu Üniversitesinde uygulanacak Mikro Yeterlilik Programları sayesinde öğrenciler yalnızca diploma sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda sahip oldukları somut becerileri de doğrulanabilir dijital belgelerle kayıt altına alabilecek.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kazandıkları yeterlilikleri dijital cüzdan altyapısında saklayabilecek ve başta "LinkedIn" olmak üzere profesyonel platformlarda paylaşabilecek.

Mikro yeterlilikler, yapay zeka, veri okuryazarlığı, dijital teknolojiler, siber güvenlik, dijital içerik üretimi ve sosyal medya analitiği gibi güncel alanlarda öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

Yeni sistemle öğrenciler, yalnızca mevcut ders programlarını takip etmekten çıkarak kariyer hedefleri doğrultusunda kendi öğrenme yolculuklarını şekillendirebilecek.

YÖK tarafından yayımlanan yeni düzenleme kapsamında öğrenciler, üniversite dışında veya farklı öğrenme ortamlarında edindikleri ve belirlenen kriterleri karşılayan yetkinliklerini akademik kazanıma dönüştürebilecek.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu şekilde değerlendirilecek mikro yeterlilikler, uygun bulunmaları halinde öğrencilerin transkriptlerinde ve diploma eklerinde yer alabilecek.

Anadolu Üniversitesinde oluşturulan Mikro Yeterlilik İnceleme Komisyonu, başvuruları değerlendirerek uygun bulunan öğrenme kazanımlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesini sağlayacak.

YÖK düzenlemeleri ve üniversite senatosu tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda, tanınan kurumlardan alınan ve AKTS karşılığı bulunan mikro yeterlilikler seçmeli ders yükümlülüklerinin yerine sayılabilecek.

Bu kapsamda öğrenciler, mezuniyet için gerekli AKTS yükünün yüzde 10'una karşılık gelen ve 24 AKTS'ye kadar ulaşabilen seçmeli derslerini mikro yeterliliklerle karşılayabilecek. Öğrenciler, böylece ders yüklerini azaltabilecek ve gerekli koşulları sağlamaları halinde mezuniyet süreçlerini öne çekebilecek.

Anadolu Üniversitesinin hayata geçirdiği Mikro Yeterlilik Programları yalnızca öğrenciler için değil, mezunlar ve çalışanlar için de sürekli öğrenme fırsatları sunacak. Böylelikle yükseköğretimde diploma odaklı eğitim anlayışından, beceri temelli, modüler, doğrulanabilir ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen yeni bir modele geçiş desteklenecek.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programları - Son Dakika

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