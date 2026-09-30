Anadolu Üniversitesi yaklaşık 1500 öğrenciye güvenli ilişkiler eğitimi verdi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi yaklaşık 1500 öğrenciye güvenli ilişkiler eğitimi verdi

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Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi AKAUM ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verildi. Eğitim, Yabancı Diller Yüksekokulunda 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi yapıldı.

Eskişehir'de yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" verildi.

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Hande Üner tarafından verilen eğitim, 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı eğitimde, saygılı yaşam ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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