Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başladı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı.

İzmir Limanı'ndan açılan, seçkin gözlemciler ve basın mensuplarının tatbikatı takip ettiği "TCSG Umut" isimli gemide, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın katılımıyla brifing verildi.

Tatbikatın deniz safhasına katılacak Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıkları arama kurtarma unsurları, senaryoyu Sakız ile Midilli adaları arasındaki bölgede icra edecek.

Tatbikatın ilk senaryosunda, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ve çıkan yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren bir ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması görevleri gerçekleştirilecek.

İlk safhada Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi görev yapacak.

Tatbikatı 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip edecek.