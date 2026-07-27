Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Başlıyor

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın yöresel ürünleri, el sanatları ve gastronomi kültürü bir araya geleceği Anadoludakiler İpekyolu Pazarı Festival Park'ta 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında düzenlenen pazarda, Anadolu'nun kadim üretim kültürünün tanıtılması, yerel üretimin desteklenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bereketli Hilal'den İpekyolu'na uzanan üretim geleneğini yansıtacak etkinlikte, usta üreticilerin el emeği ürünleri ile bölgeye özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Binlerce yıllık ticaret yollarının önemli duraklarından biri olan Gaziantep'te düzenlenecek organizasyonda, Gaziantep'in yanı sıra Kilis ve Adıyaman'ın kültürel zenginlikleri de tanıtılacak.

Üç gün sürecek Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, Festival Park'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.