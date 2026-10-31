Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, 2. yıl dönümünde Anıtkabir\'i ziyaret etti

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin 2. kuruluş yıl dönümü kapsamında parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyor; bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ve milli iradeyi gelecek nesillere taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Milletimize hizmet şiarıyla nice yıllara…" ifadeleri kullanıldı.