Anahtar Parti, İddialara Yanıt Verdi

05.05.2026 23:50
Ayhan Erel, Anahtar Parti'nin siyasi simülasyon olmadığını ve karalama kampanyalarına karşı açıklama yaptı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Siyasi İşler Başkanı Ayhan Erel, son günlerde partiye yönelik dolaşıma sokulan benzetme ve yakıştırmaların siyasi ahlaktan uzak olduğunu belirterek, "Anahtar Parti hiçbir siyasi simülasyonun, hiçbir kontrollü projenin, hiçbir senaryonun parçası değildir" dedi.

Anahtar Parti Siyasi İşler Başkanı Ayhan Erel, partiye yönelik kamuoyunda gündeme getirilen iddialar ve benzetmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erel, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Anahtar Parti'ye yönelik olarak kamuoyunda bilinçli şekilde dolaşıma sokulan 'karalama benzetme ve yakıştırma' kampanyaları siyasi ahlaktan uzak, mesnetsiz ve maksatlı bir algı operasyonudur. Anahtar Parti; günlük hesaplarla kurulmuş bir siyasi proje değil, milletin vicdanından, devlet aklından ve memleket sevdasından doğmuş bağımsız bir siyasal yürüyüştür. Bu hareket; şahsi pazarlıkların, kapalı kapılar ardında kurulan hesapların ya da günübirlik siyasi manevraların değil; ilkenin, omurganın ve millet iradesinin temsilidir. Anahtar Parti'yi başka siyasi örneklerle özdeşleştirmeye çalışanlar, ya bu hareketin fikri derinliğini kavrayamamış ya da bilinçli olarak çarpıtma yoluna başvurmuştur. Her siyasi oluşum kendi kadrosu, ilkesi, toplumsal zemini ve iddiasıyla değerlendirilir. Anahtar Parti'yi kişisel siyasi kariyer planlarıyla anılan geçici örneklerle yan yana getirmek; hem siyasi cehaletin hem de kötü niyetin ürünüdür."

"Anahtar Parti, milletin iradesini pazarlık konusu yapmaz"

Anahtar Parti'nin rotası nettir: Ne kişisel ikbal hesaplarına teslim olur, ne vesayet odaklarına yaslanır, ne de milletin iradesini pazarlık konusu yapar. Bu hareketin temelinde; makam değil sorumluluk, söylem değil samimiyet, çıkar değil karakter vardır. Siyaseti kirli benzetmelerle dizayn etmeye çalışanlara açıkça ifade ediyoruz: Anahtar Parti hiçbir siyasi simülasyonun, hiçbir kontrollü projenin, hiçbir senaryonun parçası değildir. Bizim yolumuz; milletle yürüyen, millet için konuşan, millet adına hesap veren temiz siyasetin yoludur. Kamuoyuna kasıtlı biçimde servis edilen bu tür iddialar; hakikatin değil korkunun ürünüdür. Çünkü Anahtar Parti büyümektedir. Çünkü Anahtar Parti ezberi bozmaktadır. Çünkü Anahtar Parti milletin önüne yeni, temiz ve kararlı bir siyasi irade koymaktadır. Bu nedenle yürütülen karalama kampanyalarını dikkatle takip ediyor, siyasi rekabeti iftira ve manipülasyon zeminine çekmeye çalışan anlayışı aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Anahtar Parti; günü kurtarmanın değil, Türkiye'nin yarınlarını kurmanın iddiasıdır."

Kaynak: ANKA

