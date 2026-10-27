Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu\'na Dostluk Nişanı Beratı takdim edildi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Seyfullah Abdukadir ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Seyfullah Abdukadir ile heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti. Partisinin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Doğu Türkistan'dan Genel Başkanımıza ziyaret… Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Sayın Seyfullah Abdukadir ile heyetini genel merkezimizde kabul etti. Ziyaret kapsamında Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na 'Dostluk Nişanı Beratı' takdim edildi. Görüşmede Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Dünyası Başkanımız Prof. Dr. Sayın Selma Yel de yer aldı."