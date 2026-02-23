Anahtar Parti Sözcüsü Çeçen: "İtirazlarımız Bizim Terörsüz Türkiye'yi İstemediğimiz Anlamına Gelmez" - Son Dakika
Anahtar Parti Sözcüsü Çeçen: "İtirazlarımız Bizim Terörsüz Türkiye'yi İstemediğimiz Anlamına Gelmez"

23.02.2026 15:12
Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Çeçen, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece ilişkin, “Anahtar Parti terörün bitirilmesini destekler. Fakat süreçte ortaya çıkan muhataplıklar ve izlenen yolla alakalı itirazlarımız var. Bu itirazlarımız bizim terörsüz Türkiye’yi istemediğimiz anlamına gelmez” dedi.

Çeçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çeçen, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporuna ilişkin AK Parti'nin geçmişte yürüttüğü çözüm sürecine atıfta bulunarak, "Habur mahkemeleri, çadır mahkemeleri, hendek olayları hafızalarımızda taze. Niyet okuması yapmıyoruz, yaşanmış hadiselerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İtirazlarımız bizim terörsüz Türkiye'yi istemediğimiz anlamına gelmez"

Anahtar Parti'nin terörün sadece PKK ile sınırlı kalmadan ülkeyi rahatsız eden bütün unsurlarının temizlenmesini desteklediğini söyleyen Çeçen, "Anahtar Parti terörün bitirilmesini destekler. Fakat süreçte ortaya çıkan muhataplıklar ve izlenen yolla alakalı itirazlarımız var. Bu itirazlarımız bizim terörsüz Türkiye'yi istemediğimiz anlamına gelmez" dedi.

Çeçen, terörle mücadele sürecinde şehitler, gaziler ve şehit ailelerinin manevi hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Bu terör hadisesinin bitmesiyle ilgili milletin, devletin bu konuda mücadele vermiş şehitlerimizin ve gazilerimizin mahzun olacağı bir usulü elbette onaylamayız" ifadelerini kullandı.

"Terörle Mücadele Kanunu'nun özüne zarar verecek yasalar millete yapılacak en büyük kötülüklerden biridir"

Rapordaki ana eksenlerden birinin "müstakil ve geçici yasalar" olduğunu aktaran Çeçen, bu düzenlemelerin sadece PKK ile sınırlı kalacağı ve genele şamil olmayacağı yönünde çerçeve çizildiğini söyledi. Çeçen, "Bir belayı def etme adına Terörle Mücadele Kanunu'nun özüne zarar verecek şekilde çıkartılacak yasalar bu millete yapılacak en büyük kötülüklerden biridir" dedi.

"AK Parti hükümetini geçmiş örnekleri dikkate almaya" çağıran Çeçen, "Bu sorumluluk tamamen AK Parti hükümetinindir. Sürecin başlaması, nihayetlenmesi ve çıkarılacak kanunlarla ilgili bunun böyle bilinmesini arzu ederiz" diye konuştu."

Çeçen, çıkarılması vaat edilen yasaların, PKK'nın yurt içi ve yurt dışı tüm unsurlarının feshi ve bunun devlet tarafından tespiti sonrasında mı, yoksa öncesinde mi hayata geçirileceğinin raporda net olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çeçen, "Sayın Erdoğan'ın bu konuda yapacağı açıklamanın kamuoyunu bilgilendireceğini hatırlatmak isteriz" dedi. Çeçen, terör örgütü elebaşının ve üst kadrolarının konumuna ilişkin düzenlemelerin, örgütün feshi yerine toparlanmasına yol açmaması gerektiğini de ekledi.

AİHM ve AYM kararlarına da değinen Çeçen, "AHİM kararlarını uygulamamayı zaman zaman refleks haline getiren siyasi iktidarla yüz yüzeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının dahi tanınmadığı örnekleri gördük" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in bütün Orta Doğu'yu kontrol etmesi gerektiği yönündeki açıklamalar kabul edilemez"

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeçen, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, "İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının kabul edilebilir olacağı" yönünde açıklamalar yaptığını ifade ederek, "İsrail'in bütün Orta Doğu'yu kontrol etmesi gerektiği yönündeki açıklamalar kabul edilemez. Ülkemizin ve yönetimimizin ciddi bir tepki koymasını bekliyoruz" dedi.

"Anayasa'nın Meclis'te onaylanması konusunda iktidar sorun yaşıyor"

Çeçen, bir gazetecinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarını sorması üzerine Çeçen, iktidarın Meclis aritmetiği nedeniyle Anayasa değişikliğini referanduma götürme arayışında olabileceğini savundu. Çeçen, "Buradan şunu okuyabiliyoruz; Anayasa'nın Meclis'te onaylanması konusunda iktidar sorun yaşıyor. Dolayısıyla 360 ile 400 arasına getirip Anayasa oylamasını zorunlu olarak referanduma götürmek istiyor olabilir" ifadesini kullandı.

Anayasanın bir mutabakat metni olması gerektiğini belirten Çeçen, "Anayasa siyasal kadroların, iktidarın anayasası değildir. Anayasa bir mutabakat metnidir. Toplumun bütün unsurlarıyla siyaset ve siyaset dışı unsurlarıyla katkı sunması gerekir" dedi.

Çeçen, Anahtar Parti'nin yeni bir anayasa yapılmasına olumlu baktığını ancak sürecin yöntemine göre tavır belirleyeceğini de ekledi.

Kaynak: ANKA

