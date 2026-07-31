Anahtar Parti Tekstil Sorunlarını Görüştü

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştü. Görüşmede tekstil sektörünün sorunları, sektördeki güncel gelişmeler ve çalışanların beklentileri değerlendirildi.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, görüşmede tekstil sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar, güncel gelişmeler ve çalışanların beklentilerinin ele alındığı belirtilerek, Ağıralioğlu'nun sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, görüşmede Anahtar Parti'nin üretimi, istihdamı ve emeği önceleyen politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.