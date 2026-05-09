Analık Ödeneği Süresi Uzatıldı

09.05.2026 20:31
SGK, analık ödeneği süresini tekil gebelikte 16'dan 24, çoğul gebelikte ise 18'den 26 haftaya çıkardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi Neler oluyor neler
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
