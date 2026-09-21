Analizde 30 binden fazla aday devlet üniversitelerine yerleştiği halde kayıt yapmadı - Son Dakika
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Analizde 30 binden fazla aday devlet üniversitelerine yerleştiği halde kayıt yapmadı

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Analizde 30 binden fazla aday devlet üniversitelerine yerleştiği halde kayıt yapmadı
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Eğitim-Bir-Sen, 2026 YKS analizinde devlet üniversitelerine yerleşen 30 binden fazla adayın kayıt yapmadığını bildirdi. Ek yerleştirmeye vakıf üniversiteleri ve açık öğretim dahil 110 bin kontenjan kalırken sendika, planlamanın gerçek talep ve istihdama göre yapılmasını istedi.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, 2026 YKS ilk ve ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin analizinde, devlet üniversitelerinde ilk yerleştirmede kontenjanların yaklaşık yüzde 99'unun dolmasına rağmen 30 binden fazla adayın kayıt yaptırmadığını bildirdi. Sendika, ek yerleştirmeye vakıf üniversiteleri ve açık öğretim dahil toplam 110 bin kontenjan kaldığını belirterek kontenjan planlamasının gerçek öğrenci talebi ve istihdam ihtiyacına göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ve ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirme yayımladı.

Sendikanın analizine göre, yaklaşık 2 milyon 426 bin adayın başvurduğu 2026 YKS'de devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjanlarının yaklaşık yüzde 99'u ilk yerleştirmede doldu. Örgün ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, lisans programlarında 2 bin 255 kontenjan boş kaldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında ise genel kontenjanların yaklaşık yüzde 80'i dolarken 35 bin 706 kontenjan ilk yerleştirmede boş kaldı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE KONTENJANLAR ÜÇ YILDA YÜZDE 36 AZALDI

Analizde, 2023'e kıyasla 2026'da devlet üniversitelerinin açık öğretim dışındaki kontenjanlarının yaklaşık 264 bin azalarak 730 bin seviyesine gerilediği belirtildi. Böylece son üç yılda devlet yükseköğretim kurumlarının toplam kontenjanlarında yaklaşık yüzde 36 azalma yaşandığı kaydedildi.

Bu düşüşte, 2024'ten itibaren ikinci öğretim programlarının kapatılması, yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların sayısının yüksekliği ve bazı programların mezuniyet sonrası istihdamla bağının zayıflamasının etkili olduğu ifade edildi.

EK YERLEŞTİRMEYE 110 BİN KONTENJAN KALDI

17 Eylül'de açıklanan ek yerleştirme kontenjanlarında yaklaşık 62 bin ön lisans ve 48 bin lisans olmak üzere toplam 110 bin kontenjan bulunduğu belirtilen analizde, açık öğretim hariç yalnızca devlet üniversitelerinde yaklaşık 22 bin 500 ön lisans ve 10 bin lisans kontenjanının ek yerleştirmeye kaldığı aktarıldı.

Eğitim-Bir-Sen, bu verilerin ilk yerleştirmede devlet üniversitelerine yerleşen 30 binden fazla adayın kayıt yaptırmadığını gösterdiğini bildirdi.

"KONTENJANLAR İHTİYAÇ ANALİZİNE GÖRE BELİRLENMELİ"

Sendika, üniversite kontenjanlarının yalnızca mevcut kapasiteyi doldurmak amacıyla belirlenmemesi gerektiğini vurgulayarak iş gücü piyasasının ihtiyaçları, öğrencilerin tercihleri, akademik ve fiziki kapasite, öğretim elemanı sayısı ile barınma, ulaşım ve beslenme koşullarının birlikte değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Yükseköğretimde kontenjanlar; üniversitelerin mevcut taleplerine göre değil, öğrencilerin gerçek tercihleri, programların istihdam kapasitesi, bölgesel ihtiyaçlar, üniversitelerin akademik ve fiziki imkanları ve ülkenin insan kaynağı planlaması esas alınarak belirlenmelidir" denildi.

Eğitim-Bir-Sen, sürekli boş kalan, tercih edilmeyen veya mezuniyet sonrası istihdamla bağı zayıflayan programların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelVakıfYKSSon Dakika

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