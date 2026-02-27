Anamur'da Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
Anamur'da Evde Bakım Hizmeti

Anamur'da Evde Bakım Hizmeti
27.02.2026 12:58
Kaymakamlık, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti sunuyor.

Anamur Kaymakamlığı tarafından ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Vefa Yaşlı Bakım Projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin, yalnız yaşayan veya desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hizmetleri sürüyor.

Ekipler, ziyaret ettikleri yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ev işlerinden kişisel bakımlarına kadar birçok konuda yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

