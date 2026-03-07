Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Anamur Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent meydanında stant açtı.
Etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konularıyla KADES hakkında bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da KADES Bilgilendirme Etkinliği - Son Dakika
