Anamur\'da Orman Yangını

MERSİN'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Aşağı Kükür Mahallesi'nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.