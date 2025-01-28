Mersin'in Anamur ilçesinde, vatandaşlara orman yangınları mücadele konusunda bilgi verildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ekiplerce Ovabaşı, Anıtlı, Çataloluk, Akine ve Boğuntu mahallelerinde toplantı gerçekleştirildi.
Orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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