Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Süleyman Şafak ve beraberindeki personeli kabul etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kabulde, denizlerin korunması ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Duru, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü kutlayarak, personele başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Sahil Güvenlik Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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