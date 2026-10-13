Anamur'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öğrenciler için bir merkez açtı - Son Dakika
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Anamur'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öğrenciler için bir merkez açtı

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Anamur\'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öğrenciler için bir merkez açtı
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Anamur'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca öğrenciler için hazırlanan merkez, Muşurup Sanat Sokağı'nda törenle hizmete açıldı. Merkezde öğrenciler ders çalışıp okuma yapabilecek, eğitim süreçlerine yönelik sosyal destek çalışmaları da yürütülecek.

Anamur ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca öğrencilerin kullanımı için hazırlanan merkez törenle hizmete açıldı.

Muşurup Sanat Sokağı'ndaki merkezin açılışına, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın dua etmesinin ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Daha sonra katılımcılar merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin ders çalışma ve okuma faaliyetlerini gerçekleştirebileceği merkezde, eğitim süreçlerine yönelik sosyal destek çalışmaları da yürütülecek.

Kaynak: AA
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