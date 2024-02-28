Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda H.S.B, A.B.D. ve S.A. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

28.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S.B, A.B.D. ve S.A. yakalandı.

Adreslerde 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Anamur, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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