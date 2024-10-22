Anamur\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisindeki ormanlık alanda, ilk tespitlere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 9 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının sıçradığı zirai alandaki eski bir ev de zarar gördü.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol alıntına alındı.
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