Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret ederek, merkez görevlilerinden bilgi aldı ve eğitim gören çocuklarla görüştü. Umar, çocukların el emeği ürünlerini inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

29.02.2024 17:49
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Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret etti.

Umar, ziyaretinde, merkez görevlilerinden bilgi aldı, burada eğitim gören çocuklarla görüştü.

Çocukların el emeği ürünleri inceleyen Umar, öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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