Anatolian Harps, Toronto\'daki Dünya Arp Kongresi\'nde

Türkiye'nin ilk ve tek arp üreticisi Anatolian Harps, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen ve dünyanın prestijli arp organizasyonlarından biri kabul edilen "World Harp Congress"e katılarak, tarihi arp replikalarını uluslararası müzik dünyasının beğenisine sundu.

Anatolian Harps'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos'a kadar devam edecek kongre, üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinden arp sanatçılarını, akademisyenleri, bestecileri ve enstrüman yapımcılarını bir araya getiriyor.

Uluslararası arp camiasının önemli buluşmaları arasında gösterilen organizasyonda, arp sanatına ilişkin akademik çalışmalar, yeni eserler ve enstrüman üretimindeki gelişmeler ele alınıyor.

Kongrede Türkiye'yi üretim alanında temsil eden tek firma olan Anatolian Harps'in kurucuları Ali Öztürk ve Zeynep Öykü modern arp modelleri yerine kendi üretimi olan tarihi arp replikalarını sergiliyor.

Luthier ve yazılım uzmanı Öztürk'ün atölyesinde geleneksel yöntemlerle ürettiği tarihi arp replikaları, Türkiye'de barok arp icra eden tek sanatçı olarak gösterilen Zeynep Öykü tarafından katılımcılara tanıtılıyor.

Üretim ile icrayı aynı çatı altında buluşturan ikili, tarihi arp replikalarının akustik, estetik ve teknik özelliklerini uluslararası müzik çevreleriyle paylaşırken, Türk enstrüman yapımcılığının ulaştığı seviyeyi de dünya müzik otoritelerine tanıtıyor.