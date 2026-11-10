Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı: - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

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- "Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışını devletimizin temel ilkesi haline getirmiştir. Bugün bizlere düşen sorumluluk, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti güçlendirmek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıma kararlılığını sürdürmektir"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışını devletimizin temel ilkesi haline getirmiştir. Bugün bizlere düşen sorumluluk, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti güçlendirmek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıma kararlılığını sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle andığını belirten Özkaya, Atatürk'ün tarihin en zorlu dönemlerinden birinde verilen Milli Mücadele'yi zafere ulaştırdığını, bu büyük mücadeleyi Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını hatırlattı.

Özkaya, onun liderliğinde kazanılan zaferle, ülkenin bağımsızlığının güvence altına alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışını devletimizin temel ilkesi haline getirmiştir. Bugün bizlere düşen sorumluluk, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti güçlendirmek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıma kararlılığını sürdürmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAnayasa Mahkemesi10 KasımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı: - Son Dakika
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