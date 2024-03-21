Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Petrol Ofisi Grubu, Kia modelleri için özel motor yağları geliştirmeye devam edecek

Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.