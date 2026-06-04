Anayasa Mahkemesi'nden Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa Mahkemesi'nden Süresiz Nafakaya İptal

04.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti, yürürlüğü 9 ay sonra başlayacak.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, boşanmada "süresiz nafaka" verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanun'un ilgili maddesini oy çokluğuyla iptal etti. İptal hükmünün, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında uygulama konusu olan Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İtiraz başvurusunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "Yoksulluk Nafakası" başlığını taşıyan 175. maddesinin, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir" şeklindeki birinci fıkrasındaki "...süresiz olarak..." ibaresinin iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin itirazını, Genel Kurul gündeminde ele aldı.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

2012'DE REDDETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi önüne, aynı başvuru, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin itiraz başvurusu ile Anayasa'nın 2, 10. ve 40. maddelerine aykırılığı iddiasıyla gelmiş ancak, Yüksek Mahkeme, "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptal istemini 2012 yılında reddetmişti. Gerekçede, "İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur" vurgusu yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nden Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden Süresiz Nafakaya İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.