Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

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Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

21.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:29
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Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle bugün yapılan seçimde AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Anayasa Mahkemesi\'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. - Son Dakika

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