Anayasa Mahkemesi, Özelleştirme Kanunu'ndaki geçici maddeyi iptal etti

Hindistan, Yapay Zeka Alanındaki Denetimleri Artırıyor

Hindistan yönetimi, yapay zeka alanındaki denetimleri artırmak için yeni bir karar aldı. Bundan böyle bu alanda üretilecek her yeni teknoloji için devlet kurumlarından resmi izin almak zorunlu olacak. Bu kararın Amerikan firmalarının ülkedeki hakimiyetini sınırlamak amacıyla verildiği düşünülüyor. Hindistan Bilgi İşlem Bakanlığı, yapay zekanın geleceği hakkında endişeli olduklarını belirterek, Hint halkının menfaatlerini korumak adına yeni önlemler alacaklarını açıkladı. Büyük teknoloji firmalarının yapay zeka uygulamaları için direkt olarak bakanlığa bilgi vermeleri gerekecek ve karara uymayan firmalara cezalar verilecektir.