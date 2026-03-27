Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi

ANAYASA Mahkemesi (AYM) üyeliğine Şaban Kazdal'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasanın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.