ANC, Güney Afrika yerel seçimlerinde yüzde 30,9 oyla tarihi düşüş yaşadı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde, ülkenin ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın partisi olan ve 1994'ten beri iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarihi oy kaybı yaşadı.

Güney Afrika Seçim Komisyonunun (IEC) açıkladığı geçici sonuçlara göre, seçim bölgelerinin yüzde 99'unda oy sayımı tamamlanırken, iktidardaki ANC yüzde 30,9 oyla ülke genelinde ilk sırada yer aldı.

2021 yerel seçimlerinde yüzde 45,6 oy alan ANC'nin oy oranı, yaklaşık 15 puanlık düşüşle ülkenin demokratik dönemdeki yerel seçimlerinde partinin gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Ana muhalefetteki Demokratik İttifak (DA), 2021'de yüzde 21,7 olan oy oranını yüzde 24,6'ya yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın liderliğindeki Ulusun Mızrağı Partisi (MK), ilk kez katıldığı yerel seçimlerde yüzde 9,6 oyla üçüncü parti oldu.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) yüzde 6,3, ActionSA yüzde 5,7, Inkatha Özgürlük Partisi (IFP) ise yüzde 4,7 oy aldı.

Büyükşehirlerde ANC'nin rakipleri öne çıktı

Seçim sonuçları, ANC'nin, ülkenin başlıca büyükşehirlerinin çoğunda rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Beyaz seçmenlerden güçlü destek alan DA, yasama başkenti Cape Town'da oyların yüzde 56,4'ünü alarak belediye meclisindeki çoğunluğunu korumayı başardı.

DA, ülkenin en büyük şehri Johannesburg'da yüzde 35, yürütme başkenti Pretorya'nın bağlı olduğu Tshwane Büyükşehir Belediyesinde ise yüzde 34,3 oyla ilk sırada yer aldı.

Ülkenin üçüncü büyük şehri Durban'ı kapsayan eThekwini Büyükşehir Belediyesinde ise eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın liderliğindeki MK, yüzde 39,7 oyla ilk sırada bulunuyor.

Nelson Mandela Bay Büyükşehir Belediyesinde DA, Buffalo City ve Mangaung'da ise ANC en fazla oyu alan parti konumunda bulunuyor.

Belediyelerin çoğunda koalisyon ihtimali

Seçim sonuçlarına göre, sayımı tamamlanan 200 belediye meclisinin 128'inde hiçbir siyasi parti tek başına çoğunluğu elde edemedi.

Bu durum, Johannesburg, Pretorya ve Durban dahil çok sayıda kentte belediye yönetimlerinin oluşturulması için siyasi partiler arasında koalisyon görüşmelerini gündeme getiriyor.

Güney Afrika'da belediye başkanları doğrudan halk tarafından değil, seçimlerin ardından oluşan belediye meclisleri tarafından seçiliyor.