ANDA Arama Kurtarma Ekipleri Dörtyol\'da Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Ordu'da Kahverengi Kokarca İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ordu Valiliği tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zararlının yeniden hareketlenmesini önlemeye çalışan ekipler, kasımdan itibaren 40 bin noktada yapılan ilaçlama ile kahverengi kokarcanın popülasyonunun çoğalmasını önlemeyi hedefliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere diğer tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, mücadelenin önemini vurguladı. Üreticilerin de desteğiyle zararlının tespit edildiği noktalarda ilaçlama yapıldığını ve kahverengi kokarcayla mücadeleye katılmalarının önemini vurgulayan Yılmaz, mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.