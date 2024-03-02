ANDA Arama Kurtarma Ekipleri Dörtyol\'da Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ANDA Arama Kurtarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Ekip, Portakal Çiçeği Anaokulu'nda bir araya geldiği öğrencilere acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.
Heimlich manevrasının önemini de anlatan ekip, çocukların sorularını yanıtladı.
Okul müdürü Ömer Burgaç, ekibe öğrencilere yönelik düzenledikleri eğitim programından dolayı teşekkür etti.
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"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ordu Valiliği tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zararlının yeniden hareketlenmesini önlemeye çalışan ekipler, kasımdan itibaren 40 bin noktada yapılan ilaçlama ile kahverengi kokarcanın popülasyonunun çoğalmasını önlemeyi hedefliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere diğer tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, mücadelenin önemini vurguladı. Üreticilerin de desteğiyle zararlının tespit edildiği noktalarda ilaçlama yapıldığını ve kahverengi kokarcayla mücadeleye katılmalarının önemini vurgulayan Yılmaz, mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.
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Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartmanda tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangında ağır hasar alan binada, bina sahibi Mustafa Gürcan yaşadığı anları anlattı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, binada maddi hasarın büyük olduğu görüldü. Yangında kimse yaralanmazken, bina sakinleri geçici olarak başka yerlere taşındı.
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