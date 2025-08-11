ANDAK Sındırgı'daki Depremde Sahada

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde kurulan, Anadolu Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ANDAK), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerine destek vermek için sahaya indi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2023'te kurulan ANDAK, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası harekete geçti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanlığı koordinesinde depremin ilk anından itibaren sahada arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan ANDAK ekipleri, depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için de çalışma yürütüyor.