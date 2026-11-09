Andırın'da Lösemili Çocuklar Haftası'nda turuncu el baskısı etkinliği yapıldı

Andırın'da Lösemili Çocuklar Haftası'nda turuncu el baskısı etkinliği yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Andırın Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda yapılan etkinlikte turuncu el baskısı gerçekleştirildi, çocuklara balon, maske ve oyuncak hediye edildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Andırın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, "İyilik var projesi" kapsamında düzenlenen programda, lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
"Lösevle yaşama el ver" pankartı açılarak turuncu el baskısı etkinliği gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara balon ve maske çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Ekinliğe, Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
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