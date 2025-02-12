Angola'da Kolera Salgını: 3.402 Vaka, 114 Ölüm

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LUANDA, 12 Şubat (Xinhua) -- Angola'da kolera salgının başladığı ocak ayının başından bu yana 3.402 vaka kaydedilirken, 114 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın salı günü yaptığı günlük basın açıklamasına göre ülkede 1 Şubat'tan bu yana günde 100'den fazla yeni kolera vakası bildirilirken, bu sayı 8 Şubat'ta 295'e ulaşarak en üst düzeye ulaştı. Vakaların tespitinde laboratuvar testlerinin kullanılmasına karşın, günde sadece 20 örneğin incelenebildiği bu testler yetersiz kalıyor.

Salgının başladığı 7 Ocak'tan bu yana hastalık, ülkedeki birçok bölgeye yayılıyor. Luanda ve bitişiğindeki Bengo bölgesi salgından en çok etkilenenler arasında.

Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı epidemiyoloji bültenine göre ülkede koleraya karşı 925.000'den fazla kişi aşılandı. Böylece hedeflenen nüfusun yüzde 86'sı aşılanmış oldu.