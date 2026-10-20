Angola ile Namibya Luanda'da 7 anlaşma imzaladı, sınırda ortak kontrol kurulacak

CAPE Angola ile Namibya arasında diplomasi, turizm, balıkçılık, kültür ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda 7 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Angola hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı João Lourenço ile Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah'ın katılımıyla iki ülke arasındaki ilk İkili Ulusal Komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantı kapsamında iki ülkenin ilgili bakanları tarafından diplomasi, turizm, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, kültür, spor ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması alanlarında 7 anlaşma ve mutabakat zaptına imza atıldı.

Anlaşmalar kapsamında Namibya'nın Oshikango ve Angola'nın Santa Clara sınır kapılarında ortak sınır kontrol noktası kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu düzenlemeyle iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Taraflar ayrıca diplomatik temsilcilik çalışanlarının ailelerine çalışma hakkı tanınması, balıkçılık ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile Angola'daki Cassinga ve Xetequela anıtlarının inşasına ilişkin mevcut anlaşmanın güncellenmesi konusunda mutabakata vardı.