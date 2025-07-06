Anıtkabir, 2025'te 2.5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2025 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 594 bin 463 kişi tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2025'te ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, ilk 6 aylık periyotta çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306 kişi, mayısta 858 bin 864 ve haziranda 366 bin 829 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2025 yılının ilk 6 ayında toplam 2 milyon 594 bin 463 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

En kalabalık ay mayıs oldu

Anıtkabir, 2025'in ilk 6 aylık periyodunda en yoğun ziyaretçi sayısına mayıs ayında ulaştı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içinde barındıran mayıs ayında 858 bin 864 yerli ve yabancı ziyaretçi Anıtkabir'de ağırlandı.