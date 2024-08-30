Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

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Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde mozoleye çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisini de ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ailesiyle kutlamak için Anıtkabir'e gelen İbrahim Lökoğlu, "Havanın sıcak olmasına rağmen çok kalabalık. Oğlum 14 aylık. O da ilk defa Ata'sını ziyaret etti. Çok mutluyuz." dedi.