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Anıtkabir'deki minik askerin tebessüm ettiren saygı nöbeti

ANKARA - Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ailesi ile birlikte Anıtkabir'e ziyarete gelen asker üniformalı çocuğun, saygı nöbetini taklit edişi izleyenlerin beğenesini topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e gelenler arasında bulunan denizci üniformalı erkek çocuğunun, saygı nöbetindeki hareketleri taklit edişi büyük beğeni topladı. Minik çocuğun sosyal medyada yansıyan sevimli hareketleri kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.