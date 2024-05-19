Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi

Anıtkabir, 19 Mayıs\'ta 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Binlerce vatandaş, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti. Anıtkabir'e gelenler arasında dua okuyanlar da vardı. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yapılan seremoni ise ilgiyle izlendi.

19.05.2024 22:03
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 221 bin 717 kişi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir 10.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, 221 bin 717 kişiyi ağırladı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 221 bin 717 kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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