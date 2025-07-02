Anız Yakmanın Zararları

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, anız yakmanın hem doğaya hem de toprağa ciddi zarar verdiğini belirterek, uygulamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının sadece toprağa değil, aynı zamanda arazideki ağaçlara da zarar verdiğine dikkati çekti.

Bu durumun bölgedeki kuraklığı artırabileceğine işaret eden Kaya, "Anız yakmak toprağın verimini düşürüyor. Bu da çiftçilerimizin uzun vadede daha fazla masraf yapmasına yol açıyor. Ayrıca toprağın içinde yaşayan faydalı canlılar da yok oluyor." dedi.

Bazı çiftçilerin yabancı otlardan kurtulmak amacıyla anız yakmaya başvurduğunu ancak bunun uzun vadeli sonuçlarının göz ardı edildiğini dile getiren Kaya, yangınların artan hava sıcaklıklarıyla çok daha kolay yayılabileceğinin de altını çizdi.

Kaya, "Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda daha duyarlı davranmalarıdır. Herkesin bu konuda sorumluluk alması gerekir." ifadesini kullandı.