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Anız yangını ile zarar gören tarlada leylek sürüleri ilginç bir görüntü oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta leylek sürüsü anız yangını ile zarar gören tarlanın ortasında kaldı. Bir müddet bölgede kalan leylekler daha sonra ayrıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi'nde çıkan anız yangınında geniş bir alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle doğadaki canlılar da etkilendi.

Bölgeden geçen leylek sürüleri yanmış anız yangının ortasında kaldı. Bir müddet yanan tarlada konaklayan leylekler bölgeden ayrıldı.

Leylekleri görüntüleyip fotoğraflayan Baki Özdoğan, "Anız yangının içindeki leylekleri görerek fotoğraflamaya çalıştık. Bir zahmet duyarlı olalım içilen sigara izmaritlerini çevreye atmayalım. Kılılı mevkiindeki yüzlerce leyleği görerek içimiz titredi yapacağımız bir şey yoktu. Görüntü foto alıp bölgeden ayrıldık" dedi.