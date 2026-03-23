Anka Çocuk Programı'ndan 18 Bin Çocuk Yaralandı
Anka Çocuk Programı'ndan 18 Bin Çocuk Yaralandı

23.03.2026 12:11
Bakan Göktaş, Anka Çocuk Destek Programı ile 18 bin 860 çocuğun travmaları azaltıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı'ndan 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 18 bin 860 çocuğun yararlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından itibaren sürdürülen Anka Çocuk Destek Programı'nın ülke genelindeki 59 İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar için uygulandığını belirtti. Programla çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaynaklanan örselenme veya davranış bozukluklarının azaltıldığını kaydeden Göktaş, böylece aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarının kolaylaştırıldığını aktardı. Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişilik gelişimlerinin desteklenmesi, travmalarının ortadan kaldırılması ve olumlu tutum ile davranış geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Göktaş, "Bu kapsamda çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz Anka Çocuk Destek Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 18 bin 860 çocuğumuz yararlandı" ifadelerini kullandı.

Çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu'nun (BİRDEF) uygulandığını kaydeden Göktaş, programda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle iş birliği süreçlerinin yer aldığını vurguladı.

'ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI ORTAYA ÇIKARILIYOR'

Bu aşamalarda çocuğun bireysel gelişiminin yanı sıra aile ilişkileri ve sosyal çevreyle uyumunun desteklenmesinin amaçlandığını belirten Göktaş, "Rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri, sosyal çevresi ile olası istismar, bağımlılık ya da suça sürüklenme öyküsü gibi kritik bilgiler değerlendiriliyor; çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor" dedi.

'DESTEK HİZMETLERİ BÜTÜNCÜL YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANDI'

Elde edilen veriler doğrultusunda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile destek programının oluşturulduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ile iletişimde bir engel yoksa aile de sürece dahil ediliyor. Böylece sürece yalnızca çocuğun değil, ailenin de aktif katılımı sağlanıyor. Diğer yandan çocuklara rehabilitasyon sürecinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile meslek edindirme kursları veriliyor. Çocukların özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanan kurslarda, gelişim düzeylerine göre günlük yaşam becerileri kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğa ve ailesine gerekli destek sağlanıyor. Anka Çocuk Destek Programı'nı, son yıllarda yürütülen kapsamlı çalışmalarla güçlendirilerek yeniden yapılandırdık. Programın etki analizi sonuçları doğrultusunda, başlangıçta yalnızca İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanan modelin kapsamını genişleterek, programın tüm çocuk bakım kuruluşlarında uygulanmasına yönelik önemli dönüşüm gerçekleştirdik. Böylece koruma ve bakım altındaki çocuklara sunulan psikososyal destek hizmetleri, bilimsel temelli bir yaklaşımla standartlaştırılarak tek bir sistem altında bütüncül biçimde yürütülmeye başlandı."

Kaynak: DHA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

