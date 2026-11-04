ANKA desteği Bakanlığa bağlı tüm çocuk bakım kuruluşlarında bu yıl başladı - Son Dakika
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ANKA desteği Bakanlığa bağlı tüm çocuk bakım kuruluşlarında bu yıl başladı

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ANKA Çocuk Destek Programı, Bakanlığa bağlı tüm çocuk bakım kuruluşlarında bu yıl uygulanmaya başlandı. 2014'ten bu yana sürdürülen programdan bu yılın ilk dokuz ayında 8 bin 376, bugüne kadar 28 bin 456 çocuk yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma ve bakım altındaki çocukların travmatik yaşantılarının etkilerini azaltmak ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen ANKA Çocuk Destek Programı'ndan bugüne kadar 28 bin 456 çocuk yararlandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı verilere göre, 2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan ANKA Çocuk Destek Programı, başlangıçta İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde yürütülüyordu.

Etki analizi sonuçları ve saha deneyimleri doğrultusunda geliştirilen programın kapsamı genişletilerek, bu yıl itibarıyla Bakanlığa bağlı tüm çocuk bakım kuruluşlarında uygulanmaya başlandı.

Programla çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaynaklanan örselenmenin ve davranış sorunlarının azaltılması, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak gelişimlerinin desteklenmesine, travmatik yaşantılarının etkilerinin azaltılmasına ve olumlu tutum ve davranış kazanmalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim modülleri, uygulama rehberleri, değerlendirme araçları ve bilişim altyapısı güçlendirilerek ANKA 3.0 kapsamında sürdürülen program, bu yılın ilk dokuz ayında 8 bin 376 çocuğa uygulanırken, bugüne kadar 28 bin 456 çocuk yararlandı.

Çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları belirleniyor

Çocukların ihtiyaçlarının ve risk alanlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) uygulanıyor. Değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle işbirliği süreçleri planlanıyor.

Psikososyal destek sürecinde her çocuğa, programla ilgili özel eğitim almış bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri ve sosyal çevresi değerlendiriliyor. Çocuğun ihtiyaçlarına göre olası istismar, bağımlılık veya suça sürüklenme öyküsü gibi bilgiler de değerlendirmeye alınıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda çocuğa özgü müdahale planı hazırlanıyor. Bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle yürütülen çalışmalarla çocuğun gelişiminin, aile ilişkilerinin ve sosyal çevreyle uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

ANKA 3.0 ile tüm çocuk bakım kuruluşlarında sunulan psikososyal destek hizmetleri, bilimsel temellere dayalı ve ortak standartlarla bütüncül biçimde yürütülüyor.

Uygulamalar düzenli olarak kayıt altına alınarak izleniyor ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda destek süreçleri güncelleniyor.

Kaynak: AA
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