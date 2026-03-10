Gündem: İBB Davası ve Eğitim Açıklamaları

09.30 - 13.00 - CHP Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, grevde olan öğretmenler yerine görevlendirme yapılması üzerine İtalyan Lisesi önünde açıklama yapacak. Özcağdaş, Bakırköy Belediyesi İsmail Tonguç Gençlik Merkezi açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması ikinci günde Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 81 ilinde 120 bin okul yöneticisi, öğretmen ve veli ile yapılan ara tatillere yönelik saha araştırmasının sonuçlarını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Dayanışma Merkezi'nde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.56- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda dini azınlık temsilcileriyle iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

- ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

20.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

