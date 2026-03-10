Gündem: İBB Davası ve Eğitim Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gündem: İBB Davası ve Eğitim Açıklamaları

10.03.2026 09:02  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 10 Mart Salı gündemi

09.30 - 13.00 - CHP Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, grevde olan öğretmenler yerine görevlendirme yapılması üzerine İtalyan Lisesi önünde açıklama yapacak. Özcağdaş, Bakırköy Belediyesi İsmail Tonguç Gençlik Merkezi açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması ikinci günde Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 81 ilinde 120 bin okul yöneticisi, öğretmen ve veli ile yapılan ara tatillere yönelik saha araştırmasının sonuçlarını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Dayanışma Merkezi'nde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.56- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda dini azınlık temsilcileriyle iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

- ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

20.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı  iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: İBB Davası ve Eğitim Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçmişti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:38:47. #7.13#
SON DAKİKA: Gündem: İBB Davası ve Eğitim Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.