Anka Haber Ajansı 12 Mart Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (İSTANBUL)

11.00 - 14.00 - 16.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TİP'i Meclis'te, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni ise partilerin genel merkezlerinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Eğitim-Sen, okul öncesi öğretmenlerin sorunları hakkında Eğitim-Sen Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - Gazi katliamının 30. yılında Gazi Cemevi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30- CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki Ekonomi Heyeti, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

14.00 - 18.30 - 18.59 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Cumhurbaşkanlığı'nda iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

19.20- Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Giritligil Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

19.20- Urla Belediyesi, İskele Urit Restoran'da "Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı" basın tanıtım toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.30 - CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında Kastamonu'da partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KASTAMONU)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…