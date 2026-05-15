11 Mart Gündeminde Yoğun Program

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin beş sanığın yargılandığı davaya Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.14 - 14.00 - 15.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı törenine katılacak. Sarnıç Mescid-i Aksa Camii'nde cuma namazını kılacak olan Özel, Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi Açılış Törenini gerçekleştirecek, Özel, Buca Belediyesi Edip Akbayram Etüd Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi Açılış Törenine ve Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Proje Lansmanına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, "Küba'ya Güneş Topluyoruz" başlıklı kampanyaya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - DEM Parti, bileşen partilerinden temsilcilerle Sincan Cezaevi önünde Kobani davasının ikinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören'de esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Sakarya Caddesi'nde emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Esenyurt Barış ve Kardeşlik Köprüsü Açılışı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - 17.00 - 20.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uludağ Üniversitesi Küresel Adalet Arayışı başlıklı konferansa, Bursa Sivil Toplum buluşmasına katılacak. Kurtulmuş, Birlik Vakfı Geleneksel Cuma Meclisi Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

15.00 - Emekliler, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması ve her emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Galatasaray futbol takımı şampiyonluk turu atacak, kutlama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. (TÜRKİSTAN)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. (TÜRKİSTAN)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı oynanacak. (RİZE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...