11 Mart Gündeminde Yoğun Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 Mart Gündeminde Yoğun Program

15.05.2026 09:03  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Mansur Yavaş toplantıya katılacak, TBMM'de cinsel istismar davası görülecek. CHP lideri Özgür Özel İzmir'de açılışlara katılırken, emekliler bayram ikramiyesi için eylem yapacak. Ayrıca Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı var.

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin beş sanığın yargılandığı davaya Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.14 - 14.00 - 15.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı törenine katılacak. Sarnıç Mescid-i Aksa Camii'nde cuma namazını kılacak olan Özel, Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi Açılış Törenini gerçekleştirecek, Özel, Buca Belediyesi Edip Akbayram Etüd Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi Açılış Törenine ve Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Proje Lansmanına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, "Küba'ya Güneş Topluyoruz" başlıklı kampanyaya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - DEM Parti, bileşen partilerinden temsilcilerle Sincan Cezaevi önünde Kobani davasının ikinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören'de esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Sakarya Caddesi'nde emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Esenyurt Barış ve Kardeşlik Köprüsü Açılışı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - 17.00 - 20.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uludağ Üniversitesi Küresel Adalet Arayışı başlıklı konferansa, Bursa Sivil Toplum buluşmasına katılacak. Kurtulmuş, Birlik Vakfı Geleneksel Cuma Meclisi Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

15.00 - Emekliler, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması ve her emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Galatasaray futbol takımı şampiyonluk turu atacak, kutlama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. (TÜRKİSTAN)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. (TÜRKİSTAN)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı oynanacak. (RİZE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Mart Gündeminde Yoğun Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: 11 Mart Gündeminde Yoğun Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.